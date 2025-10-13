VIDEO: Influencer aparece en un libro escolar de Lengua Castellana por una publicación

El influencer argentino conocido como chacalboggian compartió con sorpresa y humor un curioso hallazgo, su imagen y uno de sus chats aparecen en un libro de texto utilizado por estudiantes de primer y segundo año de secundaria en Cataluña, España.

Según relató en un video, un seguidor le envió un mensaje inesperado: “Mira esto, salís en una página del libro de castellano de España”. Pensando que se trataba de una broma, respondió incrédulo. Sin embargo, el usuario le envió una fotografía que confirmaba lo insólito: una viñeta del manual “Lengua Castellana y Literatura” lo mostraba con su gorra característica, en una conversación utilizada como ejemplo didáctico.

La escena reproducía un intercambio viral en el que una madre escribió en un grupo de padres: “Se murió el papa de Roma”, cuando en realidad quería decir “el papá de Roma”, refiriéndose al padre de una compañerita. El error de tilde cambió por completo el sentido del mensaje y se transformó en un clásico de las redes.

El influencer, sorprendido, no dudó en compartir la noticia con sus seguidores: “Me estoy volviendo loco. ¡Estoy en un libro! No lo puedo creer. Gracias a ustedes, a los compartidos y a todo lo que hacen que mis videos lleguen tan lejos. ¡Hasta Cataluña, gente!”, expresó con entusiasmo.

El libro utiliza el diálogo protagonizado por Chacal para explicar la importancia de los signos diacríticos y cómo un simple detalle ortográfico puede alterar el sentido de una oración. Sin proponérselo, el influencer se convirtió en parte del material educativo que enseña lengua española a miles de adolescentes.

Un caso insólito que demuestra que, en la era digital, un error viral también puede transformarse en una lección de gramática.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play