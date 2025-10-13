Lluvias en Cochabamba: Senamhi emite alerta por crecida de ríos en Arque y Tapacarí

Cochabamba se prepara para el regreso de las lluvias. Según el pronosticador del Senamhi, Erick Soza, durante los próximos días se registrarán precipitaciones, especialmente en la zona andina y parte de los valles.

“Vamos a tener temperaturas mínimas que estarán entre los 10 y 15 grados Celsius, mientras que las máximas alcanzarán entre los 30 y 32 grados. Tendremos cielos poco nubosos a nubosos y existe probabilidad de lluvias entre mañana martes y el miércoles”, explicó Soza.

El especialista también informó sobre una alerta hidrológica por posible crecida de ríos, que afecta principalmente a los municipios de Arque y Tapacarí.

“Por las precipitaciones previstas para mañana y pasado mañana, se espera una elevación brusca de niveles en algunos ríos. En Cochabamba, los que más nos preocupan son los de la parte andina: Arque, Tapacarí y Caine presentan probabilidad de incremento repentino de caudales”, advirtió.

Con este pronóstico, la temporada de lluvias prácticamente da inicio en el departamento. Las autoridades recomiendan a la población precaución ante posibles crecidas y alistar paraguas y ropa abrigada para los próximos días.

