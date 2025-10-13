Lluvias en Cochabamba: Senamhi emite alerta por crecida de ríos en Arque y Tapacarí

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció lluvias y cielos nubosos hasta el miércoles en Cochabamba. Además, emitió una alerta hidrológica por la posible crecida de ríos en la zona andina del departamento.
13/10/2025 13:46
Escuchar esta nota
Cochabamba se prepara para el regreso de las lluvias. Según el pronosticador del Senamhi, Erick Soza, durante los próximos días se registrarán precipitaciones, especialmente en la zona andina y parte de los valles.
“Vamos a tener temperaturas mínimas que estarán entre los 10 y 15 grados Celsius, mientras que las máximas alcanzarán entre los 30 y 32 grados. Tendremos cielos poco nubosos a nubosos y existe probabilidad de lluvias entre mañana martes y el miércoles”, explicó Soza.
El especialista también informó sobre una alerta hidrológica por posible crecida de ríos, que afecta principalmente a los municipios de Arque y Tapacarí.
“Por las precipitaciones previstas para mañana y pasado mañana, se espera una elevación brusca de niveles en algunos ríos. En Cochabamba, los que más nos preocupan son los de la parte andina: Arque, Tapacarí y Caine presentan probabilidad de incremento repentino de caudales”, advirtió.
Con este pronóstico, la temporada de lluvias prácticamente da inicio en el departamento. Las autoridades recomiendan a la población precaución ante posibles crecidas y alistar paraguas y ropa abrigada para los próximos días.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55