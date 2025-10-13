Limpieza total en el mercado La Pampa: las labores se extenderán hasta este martes en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba, a través de sus brazos operativos —Semapa, EMSA, la Intendencia Municipal, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana—, lleva adelante un amplio operativo de limpieza en el mercado La Pampa. Las labores, que comenzaron el fin de semana, continuarán hasta este martes, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de higiene en este importante centro de abasto.

El intendente municipal, Enrique Navia, destacó el trabajo conjunto, y la importancia de mantener los mercados limpios y ordenados.

“Estamos en la etapa final de un trabajo institucional entre Semapa, UGR, EMSA, Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana e Intendencia, a la cabeza de nuestro alcalde. Queremos tener un mercado saneado, limpio y desinfectado. Se levantó basura con anticipación y ahora se procede al lavado, desinfección y fumigación”, explicó Navia.

Por su parte, el gerente de EMSA, Franz Knaudth, informó sobre el despliegue de camiones compactadores para reforzar el retiro de residuos durante toda la jornada.

“Estamos destinando una mayor cantidad de vehículos compactadores para que operen en la mañana, al mediodía y en la noche, de modo que los comerciantes puedan depositar directamente la basura y evitar acumulaciones”, precisó.

Knaudth añadió que alrededor de 10.000 comerciantes participan activamente en esta limpieza general, que se realiza cada dos años.

“El mercado permanecerá cerrado tres días, pero esto no representa una pérdida, sino una ganancia, porque los compradores volverán a un espacio más limpio, seguro e higiénico”, afirmó.

El operativo concluirá este martes, día en que se prevé finalizar las tareas de lavado, desinfección y fumigación, antes de la reapertura del mercado La Pampa.

