TEMAS DE HOY:
Joven apuñalado Feria de Alasita accidente de tránsito

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Choque múltiple en Sacaba: ambulancia impacta a cuatro vehículos en semáforo

Un accidente de tránsito dejó cuatro vehículos con daños tras el choque de una ambulancia con motorizados que esperaban en un semáforo, en la carretera nueva a Santa Cruz, sector de la ex tranca.

Ligia Portillo

13/10/2025 9:42

Choque múltiple en Sacaba: ambulancia impacta a cuatro vehículos en semáforo. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

Durante la jornada del domingo, la carretera nueva a Santa Cruz fue escenario de un violento choque múltiple. Según los primeros reportes, una ambulancia que circulaba por la vía impactó contra varios motorizados que se encontraban detenidos en un semáforo.

El accidente involucró a un total de cuatro vehículos, todos con daños visibles tras el impacto. Testigos indicaron que, aunque el choque fue fuerte, afortunadamente no se reportaron heridos de gravedad.

Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar para controlar el tráfico y realizar el levantamiento de información que permita esclarecer las causas del incidente.

Este hecho genera nuevamente preocupación por la seguridad vial en la zona, especialmente en sectores concurridos como la ex tranca del municipio de Sacaba.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD