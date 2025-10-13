Choque múltiple en Sacaba: ambulancia impacta a cuatro vehículos en semáforo

Durante la jornada del domingo, la carretera nueva a Santa Cruz fue escenario de un violento choque múltiple. Según los primeros reportes, una ambulancia que circulaba por la vía impactó contra varios motorizados que se encontraban detenidos en un semáforo.

El accidente involucró a un total de cuatro vehículos, todos con daños visibles tras el impacto. Testigos indicaron que, aunque el choque fue fuerte, afortunadamente no se reportaron heridos de gravedad.

Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar para controlar el tráfico y realizar el levantamiento de información que permita esclarecer las causas del incidente.

Este hecho genera nuevamente preocupación por la seguridad vial en la zona, especialmente en sectores concurridos como la ex tranca del municipio de Sacaba.

