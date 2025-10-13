TEMAS DE HOY:
Policial

Accidente en la avenida Simón López: cisterna provoca choque y daños en Cochabamba

Una cisterna que se cruzó repentinamente provocó que un vehículo de la alcaldía chocara con otro motorizado.

Ligia Portillo

13/10/2025 8:41

Accidente en la avenida Simón López: cisterna provoca choque y daños en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la intersección de las avenidas Simón López y Melchor Pérez, en la ciudad de Cochabamba, cuando un vehículo de la alcaldía colisionó con otro motorizado al intentar esquivar una cisterna que se incorporó de manera repentina en su carril.

Según relató el conductor del vehículo municipal de Obras Públicas, transitaba por el carril derecho de la Av. Simón López cuando la cisterna se cruzó frente a él. “Tuve que girar para evitarla y terminé chocando con otro vehículo. La cisterna se escapó, intentamos darle alcance, pero no fue posible”, indicó.

El impacto dejó severos daños en la parte frontal del vehículo, desde la máscara hasta el parachoques, además de desprendimientos en el lateral derecho. Afortunadamente, no se reportaron heridos, y los daños materiales no son considerados graves.

La zona donde ocurrió el accidente es conocida por ser especialmente peligrosa durante las horas pico, debido al alto tránsito de transporte pesado y al incumplimiento frecuente de los semáforos por parte de algunos conductores.

Se continúa investigando el incidente para determinar responsabilidades.

 

