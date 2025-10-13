“¡Casi se desploma una pantalla!”: 'El Tri' detuvo su concierto en el Auditorio de México (Video)

El Tri se volvió tendencia este domingo luego de que se viralizara el momento en que una de las pantallas del escenario estuvo a punto de colapsar durante su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional de México.

La legendaria agrupación, liderada por Álex Lora, celebraba los 40 años del icónico disco Simplemente junto a la Orquesta Esperanza Azteca, bajo la dirección de Julio Saldaña. El espectáculo prometía una noche inolvidable con versiones sinfónicas de los grandes clásicos de la banda.

Sin embargo, la presentación se vio interrumpida abruptamente cuando una de las pantallas laterales comenzó a desplomarse, provocando alarma entre los músicos y el público. El show fue suspendido durante 40 minutos mientras el equipo técnico aseguraba la estructura.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el artista apenas había interpretado una canción cuando notó el incidente. Afortunadamente, nadie resultó herido. En las imágenes se observa a Lora manteniendo la calma y bromeando con el público, fiel a su estilo.

Hasta el momento, Álex Lora no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, aunque los fanáticos destacaron su profesionalismo y la rápida respuesta del equipo de producción.

El nombre de El Tri y de su carismático vocalista volvió a ocupar los primeros lugares en tendencias, confirmando una vez más el enorme cariño del público por una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano.

