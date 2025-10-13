“Carita de yo no fui, cuando sí fui”: el último post de la maquillista acribillada en Guatemala

La muerte de Katherine Michelle Soto Solares, de 27 años, ha sacudido a Guatemala y desatado una ola de reacciones en redes sociales. La joven, reconocida maquillista y excandidata a Señorita Mazahua 2024, fue asesinada el pasado 30 de septiembre cuando regresaba de atender a una clienta en Escuintla (Guatemala).

Según los informes preliminares, Michelle conducía su vehículo rumbo a Mazahua cuando, fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El acompañante del conductor disparó en repetidas ocasiones contra el automóvil. Gravemente herida, la joven fue trasladada al Hospital Nacional de Escuintla, donde falleció minutos después.

En el lugar del ataque, las autoridades hallaron diez casquillos de bala, un proyectil dentro del vehículo y el teléfono celular de la víctima.

Días antes del crimen, Michelle había compartido varias publicaciones en sus redes sociales. Sin embargo, una de ellas ha captado especial atención por su tono enigmático. En un video publicado el 10 de septiembre en TikTok, la joven escribió: “Gracias Diosito por regalarme carita de yo no fui, cuando claramente sí fui.”

El mensaje, acompañado de una sonrisa y música de fondo, se ha vuelto viral tras conocerse su muerte, generando todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores. Algunos lo ven como una simple frase casual; otros, como una posible indirecta que hoy adquiere un inquietante significado.

En Instagram, Michelle también compartió fotografías junto a un hombre identificado como Dennis Méndez, a quien describió como su pareja, expresando sentirse “afortunada” por tenerlo en su vida. Versiones extraoficiales citadas por medios locales apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un ataque por celos o un ajuste de cuentas personal, aunque las autoridades no han confirmado esta hipótesis. Incluso se menciona a una mujer como posible autora intelectual del asesinato, aunque hasta el momento no se reportan capturas.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores de Michelle continúan exigiendo justicia en redes sociales, recordándola como una joven alegre, talentosa y apasionada por su trabajo, cuya vida fue truncada de manera violenta e inexplicable.

