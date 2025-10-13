TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Reconstruye su hogar! Un palestino limpiando su casa en Gaza se vuelve viral (VIDEO)

Tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, un palestino se vuelve viral al mostrar cómo limpia y reconstruye su hogar en Gaza, dejando un mensaje de esperanza y resiliencia.

Ligia Portillo

13/10/2025 11:13

¡Reconstruye su hogar! Un palestino limpiando su casa en Gaza se vuelve viral (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Gaza

Un emotivo video que muestra a un palestino limpiando su hogar en Gaza se ha vuelto viral en las redes sociales tras el inicio del alto el fuego entre Israel y Hamás.

La grabación, originalmente publicada en septiembre y compartida nuevamente este viernes, muestra en cámara rápida a tres hombres recogiendo escombros de la vivienda.

Esto ocurrió justo cuando entró en vigor el cese de hostilidades y las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a retirarse a las líneas de despliegue acordadas en el enclave palestino.

Mohammed Hatem, protagonista del video, compartió cómo limpió su hogar tras regresar a Gaza después del pacto entre Israel y Hamás. En su mensaje en redes sociales escribió: “Una oración en tu corazón”, reflejando la esperanza y resiliencia que acompañan a quienes reconstruyen sus vidas después de la devastación.

Mira el video:

 

