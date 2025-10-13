Una obra que conmemora el encuentro de Cristóbal Colón con los pueblos originarios fue vandalizada este 12 de octubre en el Museo Naval de Madrid. Dos mujeres irrumpieron en el lugar y arrojaron pintura roja sobre el lienzo, en señal de protesta contra la colonización de América y la celebración del Día de la Hispanidad.

El cuadro, titulado “Primer Homenaje a Cristóbal Colón”, fue pintado por José Garnelo en el siglo XIX y forma parte de la colección permanente del museo. De acuerdo con el comunicado de la organización a la que pertenecen las manifestantes, la acción buscaba denunciar “siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala”.

VIDEO: Vandalizan obra sobre Cristóbal Colón en protesta por el Día de la Hispanidad. Foto: Museo Naval

Abya Yala es el nombre con el que algunos pueblos originarios se referían a territorios que hoy abarcan parte de Colombia y Panamá, y que en lengua dulegaya significa “tierra viva”.

Las dos mujeres fueron detenidas de inmediato por el personal de seguridad y trasladadas a dependencias policiales. Según reportes oficiales, la obra sufrió daños menores y fue rápidamente limpiada y restaurada.

“La protesta busca visibilizar la necesidad de reconocer las injusticias históricas y promover la reparación hacia las comunidades originarias”, expresó la organización en su comunicado.

Mira el video:

