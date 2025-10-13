TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Salían de un boliche! Brutal agresión a dos mujeres, una terminó internada y otra herida (Video)

Una noche de violencia terminó con dos jóvenes agredidas a golpes; una de ellas permanece internada, mientras la otra presenta heridas leves. 

Ligia Portillo

13/10/2025 9:08

¡Salían de un boliche! Brutal agresión a dos mujeres, una terminó internada y otra herida (Video). Foto: Captura de pantalla
Argentina

Un hecho de extrema violencia sacudió la madrugada de este viernes a la ciudad de La Plata (Argentina). Dos chicas fueron brutalmente agredidas a la salida de un boliche y una de ellas terminó internada.

El episodio ocurrió sobre la calle 49, entre 6 y 7, en pleno centro de la ciudad, y quedó registrado en un video filmado por un testigo que observaba la escena a pocos metros de distancia.

En las imágenes se ve a una de las jóvenes tirada sobre el asfalto, intentando cubrirse la cabeza con los brazos, mientras otras dos mujeres la golpean con patadas en la cabeza y la espalda. Cerca de ellas, otra chica también es atacada mientras yace en el suelo. Una multitud presenció la agresión sin intervenir.

Según la agencia Noticias Argentinas, una de las víctimas tuvo que ser internada en el Hospital Rossi de La Plata debido a lesiones en la cabeza y las costillas. La segunda joven sufrió heridas leves, también recibió golpes en la cabeza.

“Había agentes de prevención en el lugar y no evitaron el ataque. Pido justicia”, declaró la madre de una de las víctimas al citado medio.

El caso está siendo investigado por las autoridades, que analizan registros de cámaras de seguridad y recaban testimonios de testigos para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.

Imágenes sensibles:

 

