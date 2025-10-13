¡Atención! Hoy inicia el pago del Bono Juancito Pinto: esto es todo lo que debes saber

Este lunes 13 de octubre inicia el pago del Bono Juancito Pinto en todo el país, beneficio que en esta gestión alcanzará a 2.324.000 estudiantes de primaria, secundaria y educación especial.

Se prevé un acto central de inauguración que se efectuará en el municipio de Sucre. Posteriormente, los padres de familia y tutores podrán realizar el cobro del beneficio según la terminación del número de cédula de identidad, conforme a lo establecido por las autoridades.

“En el sistema ya se encuentran habilitados nuestros estudiantes para el cobro. El padre de familia solo debe llevar su carnet de identidad más una fotocopia a la entidad bancaria. Estamos iniciando mañana con las terminaciones uno y dos en las ciudades capitales”, manifestó la viceministra de Educación Alternativa y Especial, Viviana Mamani, en entrevista con el canal estatal.

Requisitos para el pago

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el principal requisito es presentar el carnet de identidad del padre, madre o tutor, junto con una fotocopia simple de este documento. No se exige el carnet de vacunación del alumno.

Cronograma de pago

Para evitar aglomeraciones, en las ciudades capitales del país se aplicará un cronograma escalonado según la terminación del número de cédula de identidad del tutor:

13 al 19 de octubre: terminaciones 1 y 2

20 al 26 de octubre: terminaciones 3 y 4

27 de octubre al 2 de noviembre: terminaciones 5 y 6

3 al 9 de noviembre: terminaciones 7 y 8

10 al 16 de noviembre: terminaciones 0 y 9

17 al 29 de noviembre: rezagados (sin restricción)

Cobertura y entidades habilitadas

Se habilitarán brigadas móviles del Banco Unión y de las Fuerzas Armadas para llegar a las ciudades alejadas y zonas rurales, con el objetivo de garantizar que el bono llegue a todos los estudiantes.

Son 56 las entidades financieras habilitadas para el pago del beneficio, entre ellas el Banco Unión.

Cabe recordar que los estudiantes que no asistieron a sus unidades educativas o abandonaron la gestión escolar no podrán realizar el cobro.

