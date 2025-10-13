¿Quiénes no podrán cobrar el bono Juancito Pinto?

La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Viviana Mamani, brindó detalles este lunes a Red Uno sobre el inicio del pago del bono Juancito Pinto, señalando que 56 entidades financieras ya se encuentran habilitadas para efectuar la entrega del beneficio.

Según la autoridad, al menos 2.324.000 estudiantes de nivel primario, secundario y de educación especial recibirán el monto de 200 bolivianos, como incentivo a la permanencia escolar.

“Los estudiantes que hayan abandonado las clases hasta el registro del bono Juancito Pinto en el sistema de registro que está a cargo de los directores de las diferentes unidades educativas, están dentro del plazo para cobrar”, explicó Mamani.

La viceministra aclaró que los estudiantes que hayan abandonado las clases antes del registro oficial del beneficio no podrán acceder al pago de los 200 bolivianos, ya que el bono tiene como objetivo fomentar la continuidad y permanencia en el sistema educativo.

Si embargo, el reglamento del bono establece una excepción: aquellos estudiantes que no asistieron a clases por causas mayores justificadas, como problemas de salud u otras situaciones debidamente comprobadas, podrán ser considerados para recibir el beneficio, siempre y cuando la unidad educativa remita la documentación correspondiente.

Mira la programación en Red Uno Play