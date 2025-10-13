TEMAS DE HOY:
VIDEO: ¡Le disparó! Mujer es acribillada por su expareja mientras atendía un surtidor

Emiliane Veríssimo, de 32 años, fue atacada mientras atendía a los clientes; su exmarido huyó y luego fue encontrado muerto en una zona rural.

Ligia Portillo

13/10/2025 11:41

VIDEO: ¡Le disparó! Mujer acribillada por su expareja mientras atendía un surtidor. Foto: Captura de pantalla
Brasil

Un trágico hecho conmociona a Pernambuco, Brasil. Emiliane Veríssimo, de 32 años, fue asesinada a tiros por su expareja mientras trabajaba en una estación de servicio, según informaron las autoridades locales.

La víctima se encontraba atendiendo a los clientes cuando el hombre abrió fuego contra ella. Tras cometer el crimen, el agresor huyó del lugar, generando un operativo de búsqueda por parte de la Policía. Horas después, su cuerpo fue hallado en una zona rural, sin que se hayan dado detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La familia de Emiliane confirmó que el sospechoso era su exmarido, lo que apunta a que el asesinato podría haber sido motivado por conflictos personales previos. Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer el caso.

El trágico episodio ha reavivado la preocupación por la violencia de género en Brasil, país donde los femicidios siguen siendo una grave problemática social.

Imágenes sensibles:

 

