Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro

Policial

Una mujer fue acribillada en pleno centro de Guayaramerín en el Beni

El ataque generó pánico entre los transeúntes que presenciaron la violenta escena.

Ligia Portillo

25/08/2025 6:39

Una mujer fue acribillada en pleno centro de Guayaramerín en el Beni. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un nuevo hecho de sangre estremeció este fin de semana a la población fronteriza. Una mujer fue acribillada a plena luz del día, cuando se trasladaba en su motorizado en compañía de su pareja, un ciudadano brasileño, que logró escapar de la balacera.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, la víctima fue interceptada por desconocidos fuertemente armados, quienes abrieron fuego con lo que parecía ser una metralleta, descargando una ráfaga que le arrebató la vida de manera inmediata.

El ataque generó pánico entre los transeúntes que presenciaron la violenta escena. La Policía llegó al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver y recolectar evidencias que permitan esclarecer el crimen.

Las investigaciones apuntan a determinar los móviles del ataque y la identidad de los sicarios, en un hecho que vuelve a poner bajo la lupa la ola de violencia en la frontera con Brasil.

 

