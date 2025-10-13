Transporte se mantiene en emergencia y exige soluciones inmediatas al desabastecimiento de combustible

El dirigente del transporte, Bismark Daza, informó que el sector se mantiene en estado de emergencia ante el persistente desabastecimiento de diésel y gasolina, y exigió que YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) encuentren una solución inmediata a la crisis que afecta gravemente la operatividad del transporte público y de carga en todo el país.

Daza explicó que actualmente existe un cuarto intermedio en las conversaciones con YPFB y la ANH, con el objetivo de mejorar la coordinación para el abastecimiento de combustibles, aunque advirtió que la paciencia del sector se agota.

“El transporte va a entrar a un ampliado departamental y ahí son palabras mayores, donde las bases se salen de control y vamos a ver quiénes son los responsables. Ahora no hay diésel, no hay combustible, y hay más de 200 cisternas aquí en la planta”, afirmó el dirigente.

El representante del sector señaló además que la ANH no puede operar sin la provisión de dólares, responsabilizando al Ministerio de Economía por la falta de divisas que impide garantizar el flujo normal de combustibles en el país.

Asimismo, recordó que el Gobierno se comprometió a enviar laboratorios móviles para verificar la calidad del combustible, ante las reiteradas denuncias de los transportistas por el mal estado del diésel, que estaría dañando los motores de los vehículos.

“La calidad del combustible es mala, tenemos tres unidades con motores fundidos. No podemos seguir así. Exigimos que el presidente Luis Arce asuma acciones concretas”, manifestó Daza.

En el departamento de Santa Cruz, la situación es especialmente crítica: el transporte público trabaja solo al 50%, ya que muchos motorizados permanecen días enteros en las filas para conseguir combustible.

El dirigente reiteró que, si no se logran soluciones inmediatas, el sector analizará medidas de presión tras el ampliado departamental, advirtiendo que el problema del desabastecimiento afecta no solo a los transportistas, sino también a la economía nacional y al abastecimiento de productos básicos.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play