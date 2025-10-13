¡Fue acribillada! Asesinan a maquillista profesional en Guatemala (Video)

La mañana del 30 de septiembre de 2025, Katherine Michelle Soto Solares, de 27 años, fue asesinada a tiros mientras conducía su auto en la ruta a Masagua, en el departamento de Escuintla (Guatemala). La joven, maestra y maquillista profesional, había sido contratada ese día para atender a una clienta en la cabecera departamental.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 10:30 horas, Soto Solares abordó su vehículo que había adquirido semanas antes en una agencia de autos nuevos. Minutos más tarde, tomó rumbo hacia Masagua, ubicado a unos 15 kilómetros de la cabecera.

A eso de las 11:00 horas, cuando transitaba por la 1ª calle del caserío Los Lirios, en la aldea Masagua, fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Pulsar. Según el reporte policial, el acompañante desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima.

Las primeras pesquisas indican que los sicarios siguieron a la joven y esperaron un tramo con poca circulación para cerrarle el paso y ejecutar el ataque. Diez minutos después, socorristas llegaron al lugar y trasladaron a la mujer al Hospital Nacional de Escuintla, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso.

En la escena del crimen, los peritos localizaron diez casquillos de bala, un proyectil dentro del vehículo y el teléfono celular de la víctima. Además, se identificaron ocho cámaras de videovigilancia en la zona, cuyas grabaciones habrían captado el seguimiento que los atacantes le dieron antes del ataque.

Los investigadores manejan dos líneas principales de investigación. La primera apunta a un posible conflicto personal con alguien que habría contratado a los sicarios. La segunda sugiere que el crimen podría estar relacionado con un triángulo amoroso y motivado por celos o venganza.

