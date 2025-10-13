Este lunes, en el set de El Mañanero, los astros hablaron de dinero, salud y sorpresas amorosas para el mes de octubre. Nicole Gutiérrez, más conocida como La Peque, y Gley Salazar recibieron a ‘Tía Luna’, especialista en tarot, quien leyó las cartas para los doce signos del zodíaco.

Con un toque de humor y claridad, 'Tía Luna' explicó qué pueden esperar los signos este mes. Aries arrancará con buena energía y terminará octubre con salud, dinero y “gasolina”, un símbolo de bienestar y abundancia.

Tauro, al igual que Aries, también gozará de buena racha, con progreso tanto en lo económico como en lo emocional. Géminis debe cuidar su salud, sobre todo espalda y cabeza, aunque el mes será positivo.

Por otro lado, Cáncer y Leo enfrentarán un período más complicado: dificultades iniciales y finales para Cáncer, y estrés y problemas de salud para Leo, quienes deben trabajar en su mentalidad para atraer lo positivo. Libra tendrá oportunidades nuevas, siempre que mantenga la mente enfocada en lo bueno.

Entre los signos restantes, Virgo debe reconectar consigo mismo y sanar heridas para poder recibir energía positiva, mientras que Escorpio destaca como uno de los signos más fuertes, con excelentes perspectivas en economía y salud.

Capricornio enfrentará algunos problemas, pero “ni bien ni mal”, asegurando que su dinerito y gasolina no faltarán. Sagitario tendrá un mes más difícil económicamente, mientras que Acuario disfrutará de abundancia y bienestar, con la única precaución de cuidar las rodillas. Piscis cerrará octubre con éxito, abundancia y posibles nuevos amores.

Como 'Tía Luna' recordó al final: “Atraigan dinero y gasolina, porque si no, no caminamos; el amor puede esperar”.

En conclusión, octubre se presenta como un mes de contrastes: signos con energía y prosperidad, y otros llamados a la reflexión y el autocuidado. Lo cierto es que, según las cartas, todos tienen en sus manos la posibilidad de influir en su propio destino.

