“Habrá un futuro mejor”: terapeuta holística revela qué debe 'soltar' cada signo para renacer

Este octubre ha sido un mes lleno de cambios y energía intensa. Claudia Miranda, terapeuta holística, facilitadora y coach, visitó el set de El Mañanero para compartir con los televidentes qué debe soltar cada signo del zodiaco para renacer.

“¡Ay, Claudita! Y este octubre que ha sido tremendo, ¿no? Llena de cosas”, comentó Gley Salazar, presentadora del programa, junto a Nicole Gutiérrez. Miranda explicó que la súper luna en Aries, signo de impulso y pasión, invita a confrontar lo que nos limita.

La terapeuta holística desglosó signo por signo:

Aries: soltar los conflictos con el entorno cercano y cultivar paciencia.

Tauro: dejar de lado la sensación de necesidad constante de dinero.

Géminis: abandonar la creencia de que no hay nada nuevo que aprender.

Cáncer: dejar de sentir que las oportunidades se cierran y salir del papel de víctima.

Leo: soltar la frustración de trabajar mucho sin ver resultados.

Virgo: dejar atrás la sensación de estancamiento laboral.

Libra: superar el miedo a los cambios para permitir el crecimiento.

Escorpio: soltar la necesidad de controlar todo a su alrededor.

Sagitario: dejar de luchar con la injusticia y la sensación de que nada es justo.

Capricornio: aceptar que pedir ayuda no es un signo de debilidad.

Acuario: dejar de depender de estar en pareja para sentirse completo.

Piscis: soltar la ansiedad por controlar el futuro y aprender a fluir.

Claudia Miranda concluyó con un mensaje para todos: pese a los momentos de miedo o abatimiento, la conexión con la parte divina y el trabajo constante permitirá la transformación.

“Aquí, las cartas nos indican que, pese a que la gente se siente un poco abatida y asustada, en realidad habrá una conexión con la parte divina. Esto implica que, con trabajo y entusiasmo, las cosas se transformarán y, al final, como dicen, la verdad siempre nos hará libres y nos llevará a una mejor situación”, afirmó Miranda.

“Creo que, en este momento, nuestro país, con el presidente que se ha escogido, enfrentará lo que realmente está ocurriendo y habrá un futuro próspero. Serán meses de cambio, sí, pero es muy probable que, hacia mediados del próximo año, estemos en una situación mucho mejor”, concluyó Miranda.

