Transporte pesado exige aprehensión de Dorgathen y advierte con movilizaciones

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, se pronunció sobre la orden de aprehensión contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, acusado por contrabando agravado en la exportación de combustibles. Aseguró que, si no se concreta su aprehensión, el sector se movilizará.

Yujra afirmó que hay corrupción dentro de YPFB y recordó que fue la misma institución la que creó una empresa llamada Botrading. “Esto la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno ya deberían poner cartas sobre la mesa para poder aprehender a este señor Dorgathen”, señaló.

El dirigente cuestionó que las declaraciones de algunas autoridades hayan generado caos entre la población. “Cuando dice que no va a haber combustible, ha creado zozobra, ha creado una psicosis en la población”, aseguró.

También indicó que el encarcelamiento de Dorgathen no solucionará la falta de combustible, pero que igual debe rendir cuentas. “Meterle preso a este hombre no va a solucionar el problema. El problema de fondo es que no hay plata para seguir subvencionando”.

Juan Yujra pidió investigar también a funcionarios de la ANH y la Aduana Nacional. “Se los debe ampliar, se los debe investigar a fondo, porque ellos siempre se van a encubrir, siempre lo han hecho”, manifestó.

Sobre la presencia de Dorgathen en el país, dijo que si no tiene nada que ocultar, debería presentarse. “Él debería presentarse voluntariamente. Si no tiene nada que ver, debería decir: aquí estoy. ¿Dónde está?”, cuestionó.

Finalmente, advirtió que el transporte pesado tomará acciones si no hay justicia. “Vamos a ir a bloquear las actividades de Yacimientos. Algo tenemos que hacer, porque se tiene que hacer justicia en este pueblo”, concluyó.

