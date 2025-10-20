Pasando página para construir el futuro

Que difícil que es sacar a una sociedad de la confusion cuando esta es inducida por técnicas modernas de manejo de masas y dirigido por gente que se jacta de ser "fabricantes de Presidentes" y simplemente son mercenarios de la política que medran de las candidaturas, no les importa el daño que hacen a las sociedades, cobran su dinero y se van a esperar que otro incauto los contrate, y así van de país en país dejando heridas, divisiones, enemistades y fracturas a una sociedad que ha sufrido mucho los últimos 20 años por las divisiones regionales, etnicas y la intolerancia politica.

El paso de Jaime Duran Barba y Santiago Nieto por Bolivia, va a ser recordado como una de las paginas mas negras de la historia de una campaña política. pero eso a ellos no les importa, se van con los bolsillos llenos y dejan a un pueblo que continua confundido producto de la guerra sucia y eso no les importa, cobran y se van.

Porque ligaron a partir de las 9 de la noche del 17 de agosto a Rodrigo con el MAS?

Porque según los datos que tenemos todos el MAS es mal visto por el 88% de los bolivianos, por la corrupción, por la crisis económica, por el abuso, la extorsion, las peleas internas y todo lo que lo llevo a la implosion de su proyecto politico. Por eso lo ligaron primero a Manfred, luego a Samuel y por ultimo a Rodrigo con el MAS, para generar un nivel de resistencia en la población que les permitiera ganar las elecciones, con ese falso relato.

Esa estrategia no pego con Rodrigo en los sectores populares, si en los sectores medios y medios altos urbanos, pero sobre todo en Santa Cruz que hemos sido el departamento mas golpeado por el autoritarismo del MAS, nos han secuestrado al gobernador, nos han invadido las tierras, nos han prohibido la exportación de nuestros productos, nos han querido anular culturalmente con la tesis de Garcia Linera de Aymarizar Bolivia, y esa fractura social generada por este mercenario va a costar mucho tiempo recomponerla.

Que error craso querer comparar a Rodrigo Paz Pereyra con Evo Morales. Rodrigo es un hombre de familia, Nieto de un héroe de la guerra del Chaco, el General Nestor Paz Galarza, sobrino nieto del líder la revolución del 52 Victor Paz Estensoro, hijo de Jaime Paz Zamora, constructor de la democracia y un presidente que genero los consensos mas importantes en la historia política del siglo 20 en Bolivia, y en cuyo gobierno, se descubrieron los pozos de gas, que generaron los ingresos de divisas mas importantes del país y que el MAS se encargo de despilfarrarlo.

Rodrigo es un profesional egresado de universidades Europeas, con maestría en American University de Washington DC y en cambio Evo, es un dirigente cocalero, de los sindicatos que proveen coca a los narcos que hacen droga, que se jacta de no haber estudiado y que disfruta de relaciones con niñas inocentes a cambios de las canongias que da el poder.

Los detractores de Rodrigo Paz hablan también que los votos de Rodrigo son los votos del MAS, porque coincidentemente las zonas geográficas donde ganaba el MAS ahora gano Rodrigo. Que análisis mas simplista y perverso. Nadie es dueño de los votos de nadie, ni siquiera en la familia uno puede controlar los votos emitidos, Rodrigo tuvo la capacidad e inteligencia de penetrar a esos bolsones poblacionales donde el MAS era hegemónico, cosa que ninguno de los candidatos eternos de todas las elecciones realizadas en el siglo 21 tuvieron esa capacidad, se limitaron a hacer campaña en sus zonas de confort, con la gente que se sentían cómodos y que no son mayoría, y perdían las elecciones y se quedaban tranquilos esperando las próximas elecciones para ser candidatos, pero no para disputarle el poder al MAS sino para estar en la papeleta. Rodrigo trabajo 5 años visitando pueblo por pueblo dándole la mano a la gente escuchando al pueblo y compartiendo con ellos. Eso no lo borra un Tik Tok, una noticia falsa de facebock instagram o las encuestas amañadas de las redes de television, nada sustituye el contacto directo con cualquier ser humano.

Escribo todo esto porque ya paso la elección, estoy contento, esperanzado y al mismo tiempo preocupado porque todo este movimiento que surgio a partir de anoche cuando conocimos los resultados electorales, de gente que acusa fraude, alteracion de votos, anulacion de actas y otras irregularidades inexistentes, lo único que están haciendo, es hacerle el juego al MAS, tratando de debilitar a un gobierno que no ha empezado su gestion y ya quieren ponerle la etiqueta de fraudulento. En politica los extremos se juntan y los intolerantes ultristas le estan haciendo el juego a los que dicen despreciar.

Celebro las declaraciones de Tuto, de Juan Pablo Velasco que fue muy abierto anoche y también de Brancko Marincovich que descartaron cualquier irregularidad de fondo que altere el resultado electoral que esta totalmente consolidado.

Necesitamos como bolivianos volver a creer en nuestro pais, lo que nos esta pasando ha sucedido en muchas sociedades que salen de un largo proceso de obscurantismo y les cuesta cambiar el chips para mirar el futuro, da la impresion que no escuchamos cuando Rodrigo y el propio Lara, le tienden la mano a los otros partidos, no valoran las declaraciones de Samuel que dijo antes de conocerse los resultados que el apoyaría al que resulte ganador y lo quieren crucificar al gobernador Luis Fernando Camacho porque no lo apoyo a Tuto. Por Dios, yo antes de ser militante de un proyecto politico, soy cruceño y siempre voy a defender a mi region, pero Santa Cruz, tiene que volver a ser hospitalaria, abierta, generosa, solidaria, esa es nuestra esencia, superemos la etapa traumática del masismo que nos hizo tanto daño, tengamos una vision nacional para fortalecernos como region, exijamos que el nuevo gobierno respete nuestro modelo de desarrollo, nuestra identidad cultural, nuestro modo de vida, convivamos en paz con las otras regiones y si queremos en serio llegar a liderizar Bolivia, aprendamos a ser abiertos, tolerantes y generosos.

Las sociedades economicas como la nuestra buscan acuerdos de gobernabilidad que tenga reglas claras para la inversion, el trabajo y el desarrrollo. Solo asi podremos liderizar nuestro pais en siglo 21.

La Santa Cruz profunda, moderna, es tolerante, abierta, democratica y pacifica.

VIVA BOLIVIA LIBRE Y DEMOCRATICA!!!!!!

Aviso Editorial de Red Uno - Los artículos que son publicados en nuestra sección Opinión dentro de reduno.com.bo, corresponden únicamente al criterio de sus autores y no son parte de la línea editorial de Red Uno.

