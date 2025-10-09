Avasallamientos en Santa Cruz: ¡Ya está de buen tamaño!

La madrugada del 3 de octubre de 2025, Montero se tiñó de miedo. Más de cien encapuchados

armados irrumpieron violentamente en la propiedad “Patujú”, como una turba de hienas,

sembrando pánico y destrucción. No fue un mero avasallamiento, fue un acto de terrorismo:

Trabajadores golpeados, ganado sacrificado, cultivos devastados y el productor, Pablo Vaca Díez,

secuestrado como botín humano. Su esposa lloró ante las cámaras pidiendo auxilio, clamando por

la vida de su marido. Mientras tanto, el Estado brilló por su ausencia. ¿Qué de la seguridad

jurídica, la protección de la vida y la propiedad privada en el mentado Estado Plurinacional,

producto del “proceso de cambio” y el Socialismo del Siglo XXI?

No fue un hecho aislado, según la Cámara Agropecuaria del Oriente son 160 los predios

productivos avasallados en el agro cruceño, de hecho, son más, ya que muchos productores no lo

denuncian al estar intimidados ante la inoperancia de quienes deben prevenir, controlar y

sancionar este delito.

Todo parece indicar que se trata de un patrón macabro que se da, una y otra vez, en la principal

región productora de alimentos. La forma en que otra propiedad -“Santa Rita”- ha sido avasallada

por cinco veces, ya, se repite en Montero: Delincuentes encapuchados, alcoholizados, drogados y

armados, que invaden predios productivos donde capitales nacionales y extranjeros invirtieron

años de trabajo y millones de dólares para hacer de Bolivia una potencia agroalimentaria.

Estos avasalladores de tierras no vienen a sembrar ni a producir, sino, a robar maquinaria, a

cosechar lo que otros sembraron, a revender tierras ajenas y a extorsionar a los productores. Con

cada invasión, la impunidad se fortalece y la esperanza se diluye.

Un sondeo de opinión sobre el tema, realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior

(IBCE) en 2024, arrojó resultados lapidarios: el 99% dijo que los avasallamientos perjudican al

desarrollo; un 97% afirmó que los avasalladores impiden producir y exportar más; el 98%

sentenció que espantan a la inversión productiva y un 99% exigió medidas urgentes a las

autoridades para detener esta lacra.

Y si bien el pueblo habló con voz unánime, los delincuentes siguen actuando indemnes, porque

saben que las entidades del Estado no los frenan. ¿El resultado? Un país secuestrado, donde las

leyes y las instituciones no funcionan y los criminales son quienes dictan las reglas, colocando a

los productores en zozobra.

El drama que vivió “Santa Rita” en 2024 fue una prueba viva del infierno que acosa al agro: Un

día después de ser desalojados por la policía, una horda de motos reingresó con encapuchados

armados con petardos, machetes y fusiles para tomar el campamento, golpear a los trabajadores,

herir a los policías, secuestrar a un efectivo, saquear vehículos y maquinaria, intimidar a los

obreros, y, amparados en sus armas, ordenarles que se vayan o se atengan a las consecuencias.

La violencia llegó entonces a niveles dantescos: intentaron quemar un puente para incomunicar la

zona, minaron caminos con “miguelitos” y amedrentaron con rondas de motos por la noche,

incluso el predio vecino, “San Fernando”, fue atacado, obligando a huir al trabajador que lo

resguardaba. La justicia, bien, gracias.

¿Debe el país tolerar esto? ¿Dónde quedaron los derechos a la vida, al trabajo, a la libre

circulación y a la seguridad, consagrados en la Constitución y en tratados internacionales?

¡Bolivia parece una tierra sin ley!

Las escenas en Montero no fueron distintas. El productor secuestrado acabó herido; el

Gobernador de Santa Cruz, retenido; movilidades apedreadas y muchas familias llorando. Fue

una jornada de suspenso y terror que dejó al descubierto una triste verdad: Sin seguridad jurídica,

Bolivia no tiene futuro, porque, frente al temor del ciudadano de bien, se contrapone la certeza

del delincuente de que el crimen sí paga.

Pero, esto no queda aquí, el impacto trasciende fronteras. Cada avasallamiento es un golpe a la

imagen del país. Mientras los inversionistas buscan destinos confiables dónde invertir, Bolivia se

muestra como tierra de nadie, donde la ley es letra muerta y la justicia un mero espectador.

Ningún inversionista pondrá un dólar donde más de cien encapuchados arrasan con todo en

cuestión de horas y nadie hace nada.

¿Qué se creen estos criminales? ¿Qué derecho tienen de robar, secuestrar e intimidar a quienes

con su esfuerzo aportan a la economía del país? Cada hectárea invadida implica menos alimentos

generados, y cada productor o trabajador herido, una cicatriz en la dignidad de Bolivia.

Si un 89% del sondeo realizado por el IBCE dijo que los productores están desprotegidos ¿qué

hacer? ¿Grupos de autodefensa? ¡Inevitables si el Estado no cumple su deber! Aunque, así como

están las cosas, no sería raro que los productores acaben en la cárcel por defender lo suyo,

mientras los invasores celebran su impunidad. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil para que

esto acabe de una vez por todas? Porque ¡ya está de buen tamaño!

