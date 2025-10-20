William Herrera: “El nuevo gobierno debe unir al país y tender puentes con Santa Cruz”

El analista constitucionalista William Herrera se refirió al triunfo de Rodrigo Paz en el balotaje, señalando que se confirma la tendencia de la primera vuelta. “Rodrigo ganó, no con esa cantidad, pero sí que ganó”, dijo.

También destacó el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y aseguró que “hubo un proceso eleccionario impecable, no hay ni una sospecha de fraude” y que es la primera vez que se tiene un resultado tan rápido en una segunda vuelta.

Herrera explicó que Rodrigo Paz logró conectarse mejor con la gente y que también recibió el apoyo del voto masista. “Tuto creo que utilizó un discurso muy técnico, hubieron algunas denuncias que no se tuvo el tino de aclarar”, comentó.

También criticó que Santa Cruz quedó otra vez rezagado y pidió que el nuevo presidente tienda puentes con esa región. “Ningún gobierno puede gobernar de espaldas a Santa Cruz”, afirmó.

Sobre el futuro del MAS, fue claro: “Evidentemente el masismo no va a desaparecer, al contrario va a buscar rearticularse y en este caso va a seguir de manera cercana a Rodrigo Paz y hay que ver cómo se maneja eso”. También planteó que el país debe mirar al exterior: “Bolivia tiene que salir al mundo exterior y dejar de estar encuevada como estuvo estos 20 años”.

Finalmente, consultado sobre la relación entre el presidente y el vicepresidente electo, sostuvo: “Tienen que unificarse y ponerse de acuerdo, tiene que asumir Lara como vicepresidente y eso supone otro comportamiento, dar la talla de ser un vicepresidente y tiene que ajustarse a eso. Y sería una pésima señal si es que hubiera una diferencia entre ellos que ahorita no se necesita sino mostrar una unidad en todo sentido y ellos están en la obligación de dar el ejemplo”.

En cuanto al nuevo gobierno, expresó: “Lo ideal sería que pudieran compatibilizar un nuevo plan de gobierno entre todas las fuerzas. Me hubiera gustado tener un gabinete de lujo con un Samuel, Tuto y Manfred dentro. Pero si se van a dividir y no ponerse de acuerdo y va a seguir la bronca y guerra sucia, nos hundimos”.

