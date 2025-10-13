El Mañanero estrena nueva conductora: 'La Peque' Gutiérrez se suma al equipo

Este lunes, el programa El Mañanero presentó oficialmente a Nicole Gutiérrez, más conocida como 'La Peque', como nueva integrante del equipo. Su llegada se da en el marco del receso que tomará la presentadora Gley Salazar, quien entra en la etapa final de su embarazo.

Nicole, quien también forma parte del elenco de Dueños de la Tarde, expresó su alegría por asumir este nuevo reto.

“Estoy contenta y emocionada por esta oportunidad. Me siento muy especial de que me hayan tomado en cuenta”, declaró al inicio del programa, visiblemente entusiasmada por acompañar a la audiencia desde temprano.

Gley Salazar, quien ya tiene 32 semanas de gestación, anunció su pausa para poder cuidar de su bebé Clarita.

Ian Vega, a la vez, destacó el esfuerzo de trabajar embarazada y celebró el ingreso de Nicole como una incorporación que mantiene el espíritu fresco y alegre del programa.

