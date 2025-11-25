"Agresor borró los audios de amenaza": Esto es lo que se sabe sobre el caso del menor agredido por no consumir drogas

La madre del menor que fue agredido físicamente por negarse a consumir drogas en un colegio de Santa Cruz denunció este martes a Red Uno, que su hijo ha recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, mientras la investigación sobre la agresión sigue su curso. La familia posee audios como prueba de estas amenazas.

“Mi hijo recibió amenazas por redes sociales; le dijo que donde lo encuentre lo va a acuchillar y machetear a mi hijo. Son audios que yo tengo como evidencia”, manifestó la madre del menor.

La progenitora indicó que, tras publicar las amenazas en redes sociales, el agresor eliminó los mensajes. Sin embargo, la familia logró recuperarlos y conservar los audios que prueban la intención de causar más daño por parte del agresor.

Los audios fueron entregados a la Defensoría de la Niñez y a la Policía, que llevan adelante la investigación correspondiente. La madre aseguró que su denuncia busca garantizar la protección de su hijo y que se haga justicia.

Además, señaló que el hermano del agresor le había indicado que procediera según corresponda, y que la familia continuará con los trámites legales.

“Queremos que se haga justicia y que no quede impune lo que le hicieron a mi hijo”, agregó la madre.

El caso sigue en investigación y se espera que las autoridades determinen las medidas necesarias para proteger al menor y sancionar a los responsables de la agresión y las amenazas.

Según los antecedentes del caso, el hecho fue denunciado por el padre del adolescente, quien contó a Red Uno que su hijo fue brutalmente agredido dentro de su colegio.

El ataque ocurrió en el baño de la unidad educativa, donde el menor ingresó y encontró a uno de sus compañeros consumiendo sustancias controladas. El agresor, presuntamente, le ofreció drogas, pero el adolescente se negó y fue agredido, ahora se encuentra recibiendo atención médica.

