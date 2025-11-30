El Inter de Messi aplasta a NY City y avanza a su primera final de MLS

En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 este sábado al New York City y clasificó a la primera final de la liga norteamericana (MLS) de su historia.

El argentino Tadeo Allende fue el héroe de la clasificación al convertir un triplete de goles, mientras su compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia redondearon la manita.

Messi, que dio la asistencia del tanto de Silvetti, tendrá su primera oportunidad de coronarse campeón de la MLS en la final que se jugará el 6 de diciembre en la cancha del Inter.

Su rival será el vencedor del duelo que sostienen este sábado el San Diego FC de Hirving "Chucky" Lozano y el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

El triunfo le entregó al Inter su primer título de la Conferencia Este, que celebró a lo grande con los casi 22.000 aficionados del Chase Stadium de Fort Lauderdale (afueras de Miami) e invitados especiales como la estrella del tenis español Carlos Alcaraz, que vibró con cada gol sentado detrás del banco de Javier Mascherano.

El propio Alcaraz, número uno del tenis mundial, le entregó el trofeo de campeón del Este al 10 argentino.

El Inter, una franquicia con seis temporadas de vida en la MLS, está a un paso de cumplir su promesa de dominar el fútbol norteamericano que realizó con la llegada de Messi a mediados de 2023.

Por una vez, el astro argentino le cedió el protagonismo a sus compañeros de ataque, en especial a Allende.

El atacante cordobés se ha erigido en el principal artillero del Inter en estos playoffs con ocho tantos en cinco partidos.

Este triunfo también permite que Sergio Busquets y Jordi Alba, que brillaron como asistentes este sábado, se despidan del fútbol pugnando por un nuevo título en sus extraordinarias carreras.

- Goles argentinos -

Mascherano repitió la misma alineación que en la goleada 4-0 de la semana pasada ante el FC Cincinnati, con Luis Suárez arrancando desde el banco por segundo partido consecutivo.

Sin el Pistolero, Messi ocupó la centralidad del ataque de Miami y contó con más espacios para explotar la velocidad de sus compatriotas Silvetti, 19 años menor que Suárez, y Allende.

Silvetti envió el aviso inicial, con un cabezazo demasiado flojo en una falta servida por Messi, y Allende (14') no perdonó en su primera oportunidad.

Busquets envió un pase certificado desde su campo a la carrera del extremo cordobés, que resistió el choque con el brasileño Raul Gustavo y abrió el marcador con un potente derechazo.

El gol alivió la presión que cargaban los locales, pero la temperatura no tardó en elevarse cuando los jugadores del Inter exigieron la expulsión del argentino Maxi Moralez por golpear en el rostro al uruguayo Maximiliano Falcón en un forcejeo.

Messi, que anteriormente recibió un golpe en la cara en una pugna con Aiden O'Neill, se encaró furioso con su compatriota.

Cuando se apagaba la discusión entre los número 10, ambos de 38 años, Busquets fue otra vez el más listo de la clase.

El español sacó rápidamente la falta hacia Alba, que desde la banda izquierda mandó la pelota al área neoyorquina, donde Allende (23') sorprendió al arquero Matt Freese con un cabezazo a la escuadra.

- NY City intenta remontar -

La felicidad entre los casi 22.000 espectadores era absoluta cuando los visitantes descontaron en una acción nacida de las botas de Moralez (37').

El menudo mediapunta, líder del New York City campeón en 2021, picó un tiro de falta al corazón del área del Inter para que Justin Haak se elevara por encima de sus defensores y marcara con un imponente cabezazo.

La franquicia neoyorquina amenazaba con otra sorpresa como la de la semana pasada ante el Philadelphia Union, el mejor equipo de toda la fase regular.

Solo un minuto después, las gradas pasaron del susto al éxtasis con el gol de Silvetti (67'), que aprovechó una asistencia en el área de Messi para marcar de remate cruzado, y después con el de Segovia (83'), tras un taconazo magistral de Jordi Alba.

