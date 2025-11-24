¿Qué ventajas nos trae asumir un préstamo bancario o de terceros? Un especialista habla del tema

Solicitar un crédito bancario puede ser un salvavidas financiero o convertirse en una trampa si no se consideran todos los factores. El analista económico Jaime Bravo señaló a Red Uno, que un préstamo puede ser una herramienta útil si se utiliza para inversiones que generen ganancias, pero riesgoso si se destina a gastos corrientes o consumos pasajeros.

Bravo explicó que la clave para que un préstamo sea ventajoso radica en el objeto del crédito.

“El objeto de la inversión es fundamental: un préstamo es bueno cuando se adquiere para invertir o para generar un rédito, no para gastos innecesarios”, indicó el especialista.

En este sentido, un crédito destinado a la compra de un bien inmueble, la apertura de un negocio o cualquier inversión productiva puede resultar beneficioso para el prestatario.

En cambio, los préstamos de consumo utilizados en lujos pasajeros o para cubrir gastos cotidianos pueden generar una deuda innecesaria, especialmente en contextos de inflación y volatilidad económica. El especialista también recomendó evaluar la situación financiera personal antes de asumir un préstamo.

“Es importante revisar nuestra economía mensual: si el flujo de caja permite acceder a un crédito y cancelarlo sin problemas, entonces el préstamo puede ser una buena herramienta”, añadió Bravo.

En resumen, los créditos son positivos cuando se utilizan con un objetivo productivo y planificado, mientras que pueden ser perjudiciales si se toman sin un propósito definido o sin prever la capacidad de pago.

Ver el video

Mira la programación en Red Uno Play