El joven artista Romeo Celestial hizo su esperado estreno musical este miércoles en el programa El Mañanero de la Red Uno, donde presentó su más reciente canción titulada “Princesa”, un tema que ya promete convertirse en uno de los favoritos del público.

Llegado desde Quillacollo hasta Santa Cruz de la Sierra, Romeo Celestial compartió su entusiasmo con los presentadores del programa y con los miles de espectadores que lo siguen en redes sociales.

“Familia, me voy para Santa Cruz, con la mochila llena de sueños y la bendición de Dios”, expresó antes de su viaje en un video publicado en sus plataformas digitales.

Durante la entrevista, el conductor Ian Vega dio una calurosa bienvenida al artista y no ocultó su admiración por el fenómeno musical que Romeo Celestial generó en las redes.

“¡Bienvenido Romeo Celestial a El Mañanero, hermano! ¿Cómo anda esa vida de superestrella del mundo mundial?”, dijo Vega.

Fiel a su estilo tranquilo y carismático, Romeo respondió con humildad:

“Ahí estamos, todo ‘tranqui’”.

La charla se tornó divertida cuando Ian Vega, contagiado por el entusiasmo, cantó junto al artista el pegajoso estribillo de “Princesa”:

“Princesa, estoy tomando un par de cervezas, pensando en lo bueno cuando estaba junto a ti…”

El presentador no dudó en destacar la fuerza del tema:

“Cuando una canción se te pega a la primera, es que es buenísima. Ya me la aprendí”, comentó Vega.

Romeo Celestial, conocido por su frase distintiva “Escucha las palabras de Romeo Celestial”, agradeció el apoyo de sus seguidores y de los medios que han impulsado su carrera:

“Nunca lo había pensado, pero estoy feliz por su apoyo, por todos los que ven mis videos. Gracias a ustedes estoy aquí”, expresó.

El joven cantante, que también fue integrante del grupo Super Sexy Boys, se encuentra trabajando junto al productor Erick Numbela en nuevos proyectos musicales que marcarán la siguiente etapa de su carrera.

Mira la programación en Red Uno Play