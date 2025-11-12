¡Cuidado con el sol! Recomendaciones para protegerse ante la alta radiación UV en Santa Cruz

El Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) emitió una alerta por radiación ultravioleta “Muy Alta” para este miércoles 12 de noviembre, advirtiendo que Santa Cruz vivirá el denominado “Día sin sombra”, un fenómeno solar que incrementa los niveles de radiación y eleva el riesgo de daños en la piel y los ojos.

Según el reporte, los índices de radiación ultravioleta (RUV) podrían alcanzar valores de hasta 12 puntos en la escala UV, especialmente entre las 10:00 y 15:00 horas, periodo considerado crítico. En esas condiciones, los especialistas advierten que la exposición directa al sol no debería superar los 13 minutos, para evitar lesiones cutáneas y oculares.

Durante el mediodía, el sol se ubicará casi perpendicular sobre la ciudad, reduciendo las sombras a su mínima expresión. Este fenómeno genera una radiación más intensa, capaz de causar quemaduras severas si no se toman precauciones.

Recomendaciones esenciales

Las autoridades meteorológicas y de salud aconsejan evitar actividades al aire libre en las horas críticas, así como usar sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y ropa de manga larga. También recomiendan aplicar protector solar (previa orientación médica) y mantener una adecuada hidratación durante todo el día.

Niños, adultos mayores y personas con piel sensible son los grupos más vulnerables ante la radiación solar, por lo que se sugiere extremar cuidados. Estas medidas no solo previenen quemaduras, sino también envejecimiento prematuro, cáncer de piel y cataratas.

Fenómeno pasajero, pero de alto riesgo

El fenómeno del “Día sin sombra” se produce cuando el sol se posiciona directamente sobre la vertical de una región, haciendo que los objetos prácticamente no proyecten sombra. En Santa Cruz, este evento coincide con cielos despejados y temperaturas elevadas, lo que potencia el impacto de la radiación.

Si bien se prevén lluvias a partir de la noche del miércoles, los expertos subrayan que el riesgo será particularmente alto durante las horas del mediodía, por lo que la prevención sigue siendo clave.

