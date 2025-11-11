Ortiz propone auditorías ante escasa entrega de informes de autoridades salientes

El analista y exministro de Economía, Óscar Ortiz, advirtió, este martes en una entrevista con Red Uno, que varias autoridades del Gobierno de Luis Arce habrían dejado “muy poca o ninguna documentación” para facilitar la transición hacia la administración de Rodrigo Paz, lo que complica el seguimiento y la continuidad del trabajo institucional.

Durante su intervención, Ortiz señaló que esta falta de colaboración no sorprende, pero sí representa un riesgo para la gestión del país.

“El hecho no es lo deseable, aunque nosotros pensábamos que esto iba a ser una transición difícil en cuanto a la poca voluntad de colaboración y cooperación que iban a tener las autoridades, debido a que en el Gobierno no tuvieron la transparencia de la información para explicarle al país la situación real de la economía nacional”, afirmó Ortiz.

El exministro remarcó la necesidad de que las nuevas autoridades realicen auditorías y análisis detallados para conocer en qué condiciones están recibiendo cada entidad pública. Aseguró que la población necesita información “completa, veraz y profunda” sobre el estado de la economía y del aparato estatal.

Ortiz advirtió que, sin un diagnóstico claro, existe el riesgo de que los problemas heredados y las medidas necesarias para enfrentarlos terminen siendo atribuidos injustamente al nuevo Gobierno.

“Es muy difícil recibir un gobierno sin informes claros, porque (tanto) el presidente como el ministro tienen que tomar decisiones muy importantes todos los días, decisiones que afectan la vida de 11 millones de personas”, enfatizó.

Finalmente, recomendó conformar equipos técnicos “capaces, honestos y probos” que permitan reconstruir la información perdida y diferenciar entre los funcionarios con fuerte militancia política y aquellos dispuestos a colaborar.

Indicó que esta tarea será fundamental para garantizar una transición efectiva y una gestión pública responsable.

Estas aseveraciones se dan ante las denuncias efectuadas por autoridades entrantes quienes presuntamente recibieron sus oficinas sin la documentación pertinente.

