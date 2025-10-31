Piden justicia por la niña de 6 años que murió tras ser golpeada por su tía en La Guardia

Consternación e indignación en Santa Cruz por el atroz crimen ocurrido en el municipio de La Guardia, donde una mujer golpeó brutalmente a sus dos sobrinos, provocando la muerte de una niña de seis años y dejando en estado crítico a su hermano de cinco.

La madre de los pequeños, en una entrevista exclusiva con Red Uno, rompió el silencio junto a su abogado, Alexis Castillo, para exigir justicia y la pena máxima para la autora de la agresión.

“Quiero justicia para mis hijos. Mi niña falleció, ella no le hizo daño a nadie. Era una niña alegre, feliz, siempre se pasaba cantando”, expresó entre lágrimas la madre, visiblemente afectada.

El abogado de la familia, Alexis Castillo, lamentó profundamente lo sucedido y pidió a las autoridades que actúen con todo el rigor de la ley.

“Estamos pidiendo la pena máxima para la agresora. Este hecho no puede quedar impune, es un crimen atroz que ha destrozado una familia y conmocionado a todo un país”, manifestó Castillo.

Asimismo, solicitó a las autoridades políticas fortalecer las políticas de protección a la niñez, ante los reiterados casos de violencia infantil registrados en el país.

“Pedimos también que se brinde protección a los niños y que no se juzgue a la madre, quien dejó a sus hijos al cuidado de su abuela por motivos de trabajo”, añadió el jurista.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la progenitora habría dejado a sus hijos al cuidado de su suegra mientras trabajaba. Sin embargo, en un aparente acto de venganza, la tía de los menores ingresó al domicilio y los agredió brutalmente.

Producto del hecho, la tía agresora y su pareja fueron aprehendidos por la Policía. Según el abogado, ambos deben ser procesados con todo el peso de la ley.

“Esta mujer es un peligro para la sociedad. No hay justificación alguna para tanta crueldad. Vamos a exigir que se aplique la pena máxima”, subrayó Castillo.

En cuanto al hombre que acompañaba a la agresora, se informó que se acogió al derecho al silencio y no emitió ninguna declaración sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, el niño de cinco años continúa internado en terapia intensiva, luchando por su vida, bajo vigilancia médica permanente.

