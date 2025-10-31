TEMAS DE HOY:
Comunidad

Santa Cruz se alista para recordar a sus difuntos: limpian y fumigan los cementerios municipales

Desde el Gobierno Municipal informaron que las labores incluyen retiro de escombros, fumigación contra vectores y mantenimiento general de los camposantos.

Charles Muñoz Flores

31/10/2025 12:46

Santa Cruz se prepara para Todos Santos: limpian y fumigan cementerios. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Los 24 cementerios municipales de Santa Cruz de la Sierra permanecerán cerrados este viernes 31 de octubre debido a los trabajos de limpieza, refacción y fumigación que realiza la Alcaldía cruceña en vísperas de la festividad de Todos Santos y el Día de los Difuntos.

El cierre temporal busca garantizar un ambiente seguro, limpio y ordenado para las miles de familias que acudirán este fin de semana a rendir homenaje a sus seres queridos. Desde el Gobierno Municipal informaron que las labores incluyen retiro de escombros, fumigación contra vectores y mantenimiento general de los camposantos.

El plazo para que los ciudadanos realizaran la limpieza individual de las tumbas concluyó el pasado 29 de octubre. A partir de este jueves, cuadrillas municipales y personal de salud ejecutan una limpieza integral, además de fumigar los predios para evitar la proliferación de mosquitos y otros insectos, considerando las recientes lluvias en la región.

Las puertas de los cementerios volverán a abrirse este sábado 1 de noviembre, fecha en la que se espera una gran afluencia de visitantes. La comuna recordó que, durante la festividad, estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias controladas y grupos musicales, con el objetivo de mantener la seguridad y el respeto en los espacios de recogimiento.

El cumplimiento de estas restricciones será supervisado por personal municipal y efectivos de la Policía Boliviana. Aquellos que incumplan las normas podrán ser retirados del lugar o sancionados con el decomiso de los productos.

