Precios de productos de la canasta familiar registran variaciones por la temporada de Todos Santos

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que varios productos de la canasta familiar registraron variaciones en sus precios en los últimos días, algunos con descensos significativos y otros con leves incrementos debido a factores estacionales y a la demanda por la festividad de Todos Santos.

En una entrevista con Red Uno, Silva explicó que existen dos componentes principales que influyen en los precios actuales. El primero está relacionado con la alta demanda de ciertos productos durante Todos Santos, que genera ajustes temporales. Sin embargo, destacó que otros alimentos han reducido su costo en el mercado nacional.

“La harina, que llegó a costar entre 580 y 600 bolivianos el quintal, bajó actualmente a un promedio de 335 a 360 bolivianos, es decir, una reducción de cerca de 300 bolivianos”, detalló la autoridad.

Silva atribuyó esta disminución a la caída de precios en Argentina, que impactó de manera favorable en el mercado interno boliviano. Mencionó además que el precio del huevo también experimentó una baja considerable, pasando de 42 a 22 bolivianos la unidad de maple, y que el aceite, que en semanas anteriores escaseaba, ahora se encuentra disponible con normalidad en los mercados.

El segundo componente, según Silva, está relacionado con las frutas y verduras, cuyos precios pueden variar según la temporada y las condiciones climáticas. Indicó que algunos productos registraron incrementos, mientras que otros bajaron significativamente.

“Son temas propios de la temporada. Por ejemplo, el tomate llegó a costar hasta 18 bolivianos el kilo, pero posteriormente bajó a 1,50 bolivianos”, señaló.

Finalmente, la autoridad aseguró que el Ministerio de Defensa del Consumidor realiza un monitoreo constante para evitar abusos y garantizar el equilibrio en los precios de los productos de primera necesidad.

