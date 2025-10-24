¿Qué medidas incluye la sancionada Ley Corta Excepcional para enfrentar la escasez de combustibles?

En su 191ª Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados sancionó la madrugada de este viernes el Proyecto de Ley C.S. N° 328/2024-2025, denominado “Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia”.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara revisora, queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, manifestó la diputada del MAS–IPSP, Daisy Choque.

El proyecto de ley establece un régimen temporal para asegurar el suministro de combustibles en el país. Además, el objeto de la norma es implementar medidas excepcionales que permitan, por tres meses, la importación o internación de diésel, gasolina y GLP por parte de operadores privados.

Con esta medida se busca garantizar el abastecimiento nacional ante situaciones de emergencia. Esta normativa autoriza a personas naturales o jurídicas privadas la importación y comercialización de estos combustibles en el mercado interno.

Sin embargo, todo el proceso de importación de combustibles por parte de privados se efectuará bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deberá priorizar la entrega del carburante estatal e informar con anticipación las capacidades de suministro.

También se establece que, en caso de que YPFB no cubra el 100% de la demanda, las empresas podrán importar o adquirir diésel y gasolina a un precio diferenciado, bajo un régimen de libre competencia.

Asimismo, la ANH otorgará la Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) mediante una ventanilla digital única, con un plazo máximo de 48 horas hábiles. Se aplicará el principio de silencio positivo si no hay respuesta dentro del plazo.

Esta ley libera del pago del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones bajo este régimen temporal, al ser de carácter transitorio.

Con esta medida, las estaciones de servicio podrían obtener autorización para comprar combustible a un importador autorizado o importar directamente desde frontera, con permiso para comercializar hasta 19.900 litros de diésel.

