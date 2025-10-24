¿Qué dijo el viceministro de Turismo sobre el feriado de Todos Santos?

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de trasladar el feriado de Todos Santos, que este año cae en domingo 2 de noviembre, al lunes 3, con el propósito de promover el turismo interno y dinamizar la economía durante el primer fin de semana de noviembre.

El viceministro de Turismo, Iver Flores, informó que el tema está siendo evaluado de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia encargada de emitir la determinación oficial.

“El Ministerio de Trabajo está analizando, porque el Decreto Supremo de 2023 establece que el feriado en domingo se traslada al lunes, con excepción de algunos feriados, como es el caso de Todos Santos. Analizando la coyuntura y la situación actual, el Ministerio de Trabajo se pronunciará lo antes posible sobre el feriado”, explicó Flores.

El viceministro precisó que la normativa vigente contempla el traslado de los feriados que coinciden con domingo al lunes siguiente, excepto Carnaval, Viernes Santo, Corpus Christi y el Día de los Difuntos (2 de noviembre). Sin embargo, la decisión final podría considerar el contexto económico y las proyecciones turísticas del país.

Según datos del Viceministerio de Turismo, este año se espera superar los Bs 80 millones de movimiento económico por la festividad de Todos Santos. De concretarse el feriado del lunes 3, el Gobierno prevé un mayor dinamismo en la actividad turística y comercial, especialmente en los destinos culturales y rurales del país.

De confirmarse el traslado, los departamentos de Tarija, La Paz y Cochabamba celebrarán dos feriados en noviembre, debido a las efemérides departamentales establecidas en el marco del Bicentenario de Bolivia.

Tarija: 7 de noviembre, por la Batalla de Suipacha.

La Paz: 14 de noviembre, por el descuartizamiento de Túpac Katari.

Cochabamba: 14 de noviembre, por la Batalla de Aroma.

Estos feriados departamentales se cumplirán únicamente durante la presente gestión, con el fin de revalorizar hechos históricos y rendir homenaje a los héroes que lucharon por la independencia del país.

