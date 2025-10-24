TEMAS DE HOY:
Educación

¿Cuándo termina el año escolar en Bolivia? Esto dijo el ministro de Educación

El Ministerio de Educación ratificó el cierre del año escolar en todo el país, con una excepción para un departamento.

Hans Franco

24/10/2025 18:38

Foto: Ministerio de Educación ratifica cierre del año escolar el 5 de diciembre y el 9 en Santa Cruz
La Paz

El ministro de Educación, Omar Veliz, informó este viernes que el calendario escolar se mantiene conforme a la modificación de la Resolución Ministerial 001/2025, estableciendo que las clases concluirán el 5 de diciembre en ocho departamentos del país, mientras que en Santa Cruz el cierre del año escolar será el 9 de diciembre.

 

“Referente a las clases, como es de conocimiento, se hizo una modificación a la Resolución 001/2025 con la aparición del sarampión, y en ocho departamentos ratificamos que el 5 de diciembre será la conclusión del año escolar, mientras que en el departamento de Santa Cruz estaría concluyendo el 9 de diciembre”, explicó Veliz en conferencia de prensa.

 

Agregó que la situación epidemiológica se encuentra bajo control, y que las brigadas médicas continúan desplegadas en todo el territorio nacional maximizando las acciones de vacunación y vigilancia sanitaria.

