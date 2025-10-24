¿Cuándo termina el año escolar en Bolivia? Esto dijo el ministro de Educación

El Ministerio de Educación ratificó el cierre del año escolar en todo el país, con una excepción para un departamento.
24/10/2025 18:38
El ministro de Educación, Omar Veliz, informó este viernes que el calendario escolar se mantiene conforme a la modificación de la Resolución Ministerial 001/2025, estableciendo que las clases concluirán el 5 de diciembre en ocho departamentos del país, mientras que en Santa Cruz el cierre del año escolar será el 9 de diciembre.
Agregó que la situación epidemiológica se encuentra bajo control, y que las brigadas médicas continúan desplegadas en todo el territorio nacional maximizando las acciones de vacunación y vigilancia sanitaria.
