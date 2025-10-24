¿Cuándo termina el año escolar en Bolivia? Esto dijo el ministro de Educación

El ministro de Educación, Omar Veliz, informó este viernes que el calendario escolar se mantiene conforme a la modificación de la Resolución Ministerial 001/2025, estableciendo que las clases concluirán el 5 de diciembre en ocho departamentos del país, mientras que en Santa Cruz el cierre del año escolar será el 9 de diciembre.

“Referente a las clases, como es de conocimiento, se hizo una modificación a la Resolución 001/2025 con la aparición del sarampión, y en ocho departamentos ratificamos que el 5 de diciembre será la conclusión del año escolar, mientras que en el departamento de Santa Cruz estaría concluyendo el 9 de diciembre”, explicó Veliz en conferencia de prensa.

Agregó que la situación epidemiológica se encuentra bajo control, y que las brigadas médicas continúan desplegadas en todo el territorio nacional maximizando las acciones de vacunación y vigilancia sanitaria.

Mire el video:

