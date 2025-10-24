Conozca las nuevas medidas de seguridad en los billetes de Bs 10, 20 y 50

El Banco Central de Bolivia pone en circulación nuevos billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la serie B. Los cortes que ya se encuentran en circulación cuentan con nuevas medidas de seguridad y con mejoras tecnológicas para mayor protección y durabilidad.

La Serie “B” mantiene los mismos cortes (Bs10, Bs20, Bs50, Bs100 y Bs200), con material del 100% algodón con tratamiento antiensuciamiento, tamaño (14 cm x 7 cm) y colores predominantes de los anteriores billetes y ligeros cambios de color en los textos e imágenes en alto relieve.

"El BCB informa que los billetes de la serie “A” de la nueva y la anterior familia circularán simultáneamente hasta que estos cumplan su vida útil."

Conozca las nuevas características de los billetes.

Hilo de seguridad con efecto de movimiento y cambio de color

Impresión en alto relieve perceptible al tacto.

Fibrillas tricolor visibles bajo luz ultravioleta

Papel 100% algodón con tratamiento antiensuciamiento

Microtextos y mejoras en lectura electrónica

Así son los billetes de Bs 50.

1. Marca de agua: compuesta por tres elementos que, vistos a contraluz, reproducen:

La imagen de José Manuel Baca ‘Cañoto’.

Una guitarra formada por puntos al lado del personaje.

El número 50 en la parte inferior.

2. Motivo coincidente

Las impresiones de ambos lados del billete, en la parte inferior izquierda del anverso y derecha del reverso, que, vistas a contraluz, completan exactamente el número 50 en los colores lilas y naranja.

Así son los billetes de Bs 20.

1. Marca de agua: compuesta por tres elementos que, vistos a contraluz, reproducen:

La imagen de Genoveva Ríos.

Una bandera formada por puntos al lado del personaje.

El número 20 en la parte inferior.

2. Motivo coincidente

Las impresiones de ambos lados del billete, en la parte inferior izquierda del anverso y derecha del reverso, que, vistas a contraluz, completan exactamente el número 20 en los colores azul y naranja.

Así son los billetes de Bs 10.

1. Marca de agua: compuesta por tres elementos que, vistos a contraluz, reproducen:

La imagen de José Santos Vargas ‘El Tambor Vargas’.

Un tambor formado por puntos al lado del personaje.

El número 10 en la parte inferior.

2. Motivo coincidente

Las impresiones de ambos lados del billete, en la parte inferior izquierda del anverso y derecha del reverso, que, vistas a contraluz, completan exactamente el número 10 en los colores azul y naranja.

