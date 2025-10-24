TEMAS DE HOY:
Asesinato Trópico de Cochabamba Robo a menor accidente de tránsito

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Comité Cívico celebra aprobación de la ley que permite la importación de combustible

El presidente del Comité pro Santa Cruz destacó la aprobación de la norma y pidió al presidente Luis Arce promulgarla de inmediato para garantizar el abastecimiento en todo el país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/10/2025 8:30

Stello Cochamanidis, presidente cívico Santa Cruz
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó la aprobación en grande del proyecto de ley de importación de combustible en la Cámara de Diputados y aseguró que este logro demuestra que trabajar en equipo da resultados.

La norma establece un régimen temporal para asegurar el suministro de combustibles en el país. Además, el objeto de la norma es implementar medidas excepcionales que permitan, por tres meses, la importación o internación de diésel, gasolina y GLP por parte de operadores privados.

“La gran mayoría de los diputados pensaron en Bolivia. Vieron y entendieron la necesidad que tenemos todos los ciudadanos hoy de poder movilizarnos, de que sus hijos puedan ir a la universidad o al colegio, y de que las ambulancias puedan trasladar a los enfermos de una casa al hospital”, afirmó Cochamanidis

El cívico señaló que ahora el proyecto queda en manos de la nueva legislatura, que deberá revisar contratos y acciones previas, y trabajar para “reconstruir el país”, que según él ha sido “totalmente destruido por el Movimiento Al Socialismo (MAS)”.

Además, Cochamanidis exhortó al presidente Luis Arce a promulgar la ley lo antes posible. “Debería firmar, promulgar esta ley y subirla a la gaceta oficial para que entre en vigencia. Caso contrario, él seguirá siendo responsable del desabastecimiento que hay en los surtidores”, indicó.

Con esta medida se busca garantizar el abastecimiento nacional ante situaciones de emergencia. Esta normativa autoriza a personas naturales o jurídicas privadas la importación y comercialización de estos combustibles en el mercado interno.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD