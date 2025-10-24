El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó la aprobación en grande del proyecto de ley de importación de combustible en la Cámara de Diputados y aseguró que este logro demuestra que trabajar en equipo da resultados.

La norma establece un régimen temporal para asegurar el suministro de combustibles en el país. Además, el objeto de la norma es implementar medidas excepcionales que permitan, por tres meses, la importación o internación de diésel, gasolina y GLP por parte de operadores privados.

“La gran mayoría de los diputados pensaron en Bolivia. Vieron y entendieron la necesidad que tenemos todos los ciudadanos hoy de poder movilizarnos, de que sus hijos puedan ir a la universidad o al colegio, y de que las ambulancias puedan trasladar a los enfermos de una casa al hospital”, afirmó Cochamanidis

El cívico señaló que ahora el proyecto queda en manos de la nueva legislatura, que deberá revisar contratos y acciones previas, y trabajar para “reconstruir el país”, que según él ha sido “totalmente destruido por el Movimiento Al Socialismo (MAS)”.

Además, Cochamanidis exhortó al presidente Luis Arce a promulgar la ley lo antes posible. “Debería firmar, promulgar esta ley y subirla a la gaceta oficial para que entre en vigencia. Caso contrario, él seguirá siendo responsable del desabastecimiento que hay en los surtidores”, indicó.

Con esta medida se busca garantizar el abastecimiento nacional ante situaciones de emergencia. Esta normativa autoriza a personas naturales o jurídicas privadas la importación y comercialización de estos combustibles en el mercado interno.

