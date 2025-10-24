Romero sobre Marset: “Si es un rumor, el Estado debe esclarecerlo”

El exministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, ha emitido fuertes declaraciones sobre el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, presuntamente oculto en territorio boliviano, señalando la gravedad de la situación y la necesidad urgente de colaboración internacional.

Romero explicó que el caso involucra secuestros y posibles enfrentamientos entre grupos ligados al narcotráfico. “Seguimos hablando en términos de hipótesis porque hasta ahora no hay respuestas oficiales concluyentes”, afirmó.

El exministro boliviano calificó la declaración de una autoridad paraguaya ante medios internacionales sobre la presencia de Marset en Bolivia como "demasiado fuerte" y de suma gravedad. Subrayó que si un ministro de un país vecino realiza tal afirmación, es porque cuenta con la autorización de su presidente, lo que le resta carácter de simple especulación.

"No podemos tomar la declaración del ministro paraguayo como una noticia más, es una declaración demasiado fuerte, pero además él cita una fuente, y eso es lo más complejo”, afirmó Romero,

Romero cuestionó el procedimiento, señalando que "lo obvio sería que el ministro paraguayo hable con su par boliviano". Sin embargo, la decisión de ventilar públicamente la información en el plano internacional sugiere un elemento de mayor preocupación.

El exministro señaló que no está en condiciones de confirmar si Marset está en Bolivia, pero enfatizó que incluso si se trata de un rumor, “el aparato de seguridad de Bolivia está obligado a esclarecerlo” y calificó el tema como “estructural de Estado”.

Por ello, planteó que sería necesario que Interpol, Europol y la policía paraguaya colaboren con las autoridades bolivianas para llevar a cabo una investigación conjunta y más efectiva.

Respecto al supuesto nuevo video de Sebastián Marset con un grupo armado, el exministro indicó que este tipo de comunicación, utilizando mecanismos audiovisuales y videos con códigos, "responde al perfil definido por el propio Marset", por lo que "no hay que descartarlo de entrada".

