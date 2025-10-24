En medio del ataque a un convoy de camiones que transportaba mercadería de contrabando, un grupo de alrededor de siete personas abrió la puerta de uno de los vehículos y bajó por la fuerza a un efectivo militar, al que agredieron violentamente. Uno de los atacantes lo golpeó en la cabeza con una piedra, pero el casco que llevaba puesto le salvó la vida.

En las imágenes captadas por testigos del hecho se observa el momento en que los agresores someten al militar en el suelo y uno de ellos le propina un fuerte golpe en el casco. Cuando el uniformado intenta ponerse de pie, otro individuo le asesta un golpe en la espalda, pero pese a las agresiones logra incorporarse y escapar del lugar mientras le lanzan piedras que vuelven a impactar en su casco.

Según los testigos, el militar pudo haber perdido la vida debido a la brutalidad de la agresión.

“Lo bajaron a golpes, lo agarraron a piedrazos; uno de esos piedrazos le dio en plena cabeza. Menos mal tenía un casco que lo pudo resguardar. Eran como diez militares que intentaban quitar el carro, pero los contrabandistas no se dejaron y al militar lo quisieron matar. Incluso, cuando cayó, se le cayó su arma”, relató un testigo del hecho.

El incidente se registró en la carretera a Viacha, en el departamento de La Paz. Vecinos del sector afirmaron que este tipo de ataques no son comunes en la zona y que el hecho causó sorpresa e indignación. Pese al violento suceso, el tránsito de carga pesada continuó circulando por la vía.

