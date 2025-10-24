Así se accidentaron dos policías tras frustrar un atraco en moto, en Santa Cruz

Una persecución, en un intento de frustrar un asalto, terminó con dos policías de la UTOP heridos y dos personas aprehendidas. La hazaña de los uniformados quedó grabada en una de las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se puede ver que mientras los uniformados perseguían a dos personas en una moto, se resbalan al doblar en una curva cerrada y caen del motorizado de dos ruedas.

Los efectivos fueron hospitalizados en una clínica para recibir atención médica.

Este es el informe policial

Según el informe brindado por la Policía, el hecho se produjo cuando los efectivos respondieron de manera inmediata a un intento de atraco.

“Los policías procedieron a la persecución y en el transcurso de la persecución una de las motos derrapa y se produce un accidente producto del cual se tiene dos policías de la UTOP; uno se encuentra estable y estamos aguardando el informe médico del otro afectado que tenía contusiones en la cabeza”, afirmó.

Los aprehendidos fueron derivados a Diprove para realizar la investigación correspondiente.

Mira la programación en Red Uno Play