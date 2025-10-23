TEMAS DE HOY:
Policial

Efectivos de la UTOP resultan heridos tras persecución en El Trompillo

Ambos policías sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica.

Naira Menacho

23/10/2025 19:26

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) resultaron heridos tras sufrir un accidente en motocicleta durante una persecución policial en inmediaciones del mercado El Trompillo.

Ambos policías sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a una clínica privada para recibir atención médica.

 

Según reportes preliminares, el hecho ocurrió cuando los uniformados intentaban frustrar un asalto, por lo que decidieron impactar su motocicleta contra la de los presuntos antisociales.

Como resultado del operativo, dos personas fueron aprehendidas.

 

