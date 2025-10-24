Circula supuesto video de Sebastián Marset en redes sociales, ¿es real?

Un video está circulando en redes sociales este jueves 23 de octubre, donde se puede ver supuestamente a Sebastián Marset, junto a varios encapuchados y armados, enviándole un mensaje a Erland Ivar García López, más conocido como 'El Colla'.

En el video, se observa supuestamente a Marset, fuertemente armado.

“Este video es para decirle a ‘El Colla’, sapo, que se deje de estar diciendo dónde está uno. Yo puedo hoy estar acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia; donde sea estamos preparados para hacer guerra con el que sea, ‘El Colla’, la Policía, no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro, mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”, concluye diciendo Marset, mientras muestra un arma de grueso calibre.

Aún no se ha demostrado la autenticidad de las imágenes; sin embargo, el video aparece en un momento en el que existen diferentes voces que indican que Marset se encontraría supuestamente en Santa Cruz.





