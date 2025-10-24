TEMAS DE HOY:
Agreden a un militar embosca a camiones de contrabando Indulto presidencial para privados de libertad

Policial

Circula supuesto video de Sebastián Marset en redes sociales, ¿es real?

El video aparece en un momento en el que existen diferentes voces que indican que Marset se encontraría supuestamente en Bolivia. 

Red Uno de Bolivia

23/10/2025 23:15

Foto: RR.SS.

Un video está circulando en redes sociales este jueves 23 de octubre, donde se puede ver supuestamente a Sebastián Marset, junto a varios encapuchados y armados, enviándole un mensaje a Erland Ivar García López, más conocido como 'El Colla'.

En el video, se observa supuestamente a Marset, fuertemente armado.

 

“Este video es para decirle a ‘El Colla’, sapo, que se deje de estar diciendo dónde está uno. Yo puedo hoy estar acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia; donde sea estamos preparados para hacer guerra con el que sea, ‘El Colla’, la Policía, no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro, mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”, concluye diciendo Marset, mientras muestra un arma de grueso calibre.

 

 

Aún no se ha demostrado la autenticidad de las imágenes; sin embargo, el video aparece en un momento en el que existen diferentes voces que indican que Marset se encontraría supuestamente en Santa Cruz.


 

 

