Circula supuesto video de Sebastián Marset en redes sociales, ¿es real?

El video aparece en un momento en el que existen diferentes voces que indican que Marset se encontraría supuestamente en Bolivia.
23/10/2025 23:15
Un video está circulando en redes sociales este jueves 23 de octubre, donde se puede ver supuestamente a Sebastián Marset, junto a varios encapuchados y armados, enviándole un mensaje a Erland Ivar García López, más conocido como 'El Colla'.
En el video, se observa supuestamente a Marset, fuertemente armado.
Aún no se ha demostrado la autenticidad de las imágenes; sin embargo, el video aparece en un momento en el que existen diferentes voces que indican que Marset se encontraría supuestamente en Santa Cruz.
