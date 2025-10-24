TEMAS DE HOY:
Indulto presidencial para privados de libertad Quillacollo SECUESTRO EN SANTA CRUZ

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Envían a Palmasola a tres detenidos con 273 paquetes de marihuana en Roboré

Los tres detenidos se acogieron a su derecho de guardar silencio durante la audiencia.  

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/10/2025 22:19

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tres personas fueron enviadas con detención preventiva al centro penitenciario de Palmasola tras el operativo antidroga realizado en el municipio de Roboré, donde la Policía encontró un tractocamión cargado con 273 paquetes de marihuana.

“Valorando todos los elementos que el Ministerio Público puso a su disposición, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva por 180 días en Palmasola para los tres procesados”, informó una fuente oficial.

De acuerdo con la investigación, los implicados operaban de forma organizada. Dos de ellos se desplazaban en una motocicleta y actuaban como “punta de lanza”, alertando constantemente al conductor del tractocamión sobre posibles controles policiales en la carretera. Gracias a esta labor de seguimiento, los efectivos lograron interceptar primero la motocicleta y posteriormente el camión.

Durante la requisa, los agentes hallaron 273 paquetes de marihuana ocultos en el vehículo de carga. El operativo fue catalogado como un duro golpe al tráfico de drogas en la región fronteriza del oriente boliviano.

En la audiencia de medidas cautelares, los tres detenidos se acogieron a su derecho al silencio y se conoció que no registran antecedentes penales ni policiales.

Las investigaciones continuarán para establecer el origen y destino de la droga, así como posibles vínculos con redes de narcotráfico internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD