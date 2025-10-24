Tres personas fueron enviadas con detención preventiva al centro penitenciario de Palmasola tras el operativo antidroga realizado en el municipio de Roboré, donde la Policía encontró un tractocamión cargado con 273 paquetes de marihuana.

“Valorando todos los elementos que el Ministerio Público puso a su disposición, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva por 180 días en Palmasola para los tres procesados”, informó una fuente oficial.

De acuerdo con la investigación, los implicados operaban de forma organizada. Dos de ellos se desplazaban en una motocicleta y actuaban como “punta de lanza”, alertando constantemente al conductor del tractocamión sobre posibles controles policiales en la carretera. Gracias a esta labor de seguimiento, los efectivos lograron interceptar primero la motocicleta y posteriormente el camión.

Durante la requisa, los agentes hallaron 273 paquetes de marihuana ocultos en el vehículo de carga. El operativo fue catalogado como un duro golpe al tráfico de drogas en la región fronteriza del oriente boliviano.

En la audiencia de medidas cautelares, los tres detenidos se acogieron a su derecho al silencio y se conoció que no registran antecedentes penales ni policiales.

Las investigaciones continuarán para establecer el origen y destino de la droga, así como posibles vínculos con redes de narcotráfico internacionales.

