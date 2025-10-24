Camacho confirmó que irá nuevamente como candidato a la Gobernación de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz aseguró que las críticas recibidas tras manifestar su apoyo al nuevo gobierno surgen por intereses de algunos políticos de cara a las elecciones subnacionales.

La autoridad explicó que las críticas se deben a que su posición política afecta los planes de quienes buscan participar en las próximas elecciones de la gobernación.

"Esas críticas vienen a raíz de la búsqueda de las subnacionales y de las posiciones que tiene cada uno de los actores que quieren participar en las elecciones de la Gobernación, y están vinculadas a mi decisión de postularme como candidato", señaló Luis Fernando Camacho.

Asimismo, el gobernador sostuvo que hará respetar Santa Cruz sin importar quién esté en el gobierno central. “A Santa Cruz vamos a hacerla respetar sea el gobierno que sea. A mí no me preocupan las críticas, es parte de la guerra sucia; quienes buscan atacarme, que lo hagan”, agregó.

