Camacho confirmó que irá nuevamente como candidato a la Gobernación de Santa Cruz

El gobernador cruceño dijo que las críticas surgen por intereses políticos y las calificó como parte de la guerra sucia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/10/2025 22:12

Luis Fernando Camacho, Gobernador de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz aseguró que las críticas recibidas tras manifestar su apoyo al nuevo gobierno surgen por intereses de algunos políticos de cara a las elecciones subnacionales. 

La autoridad explicó que las críticas se deben a que su posición política afecta los planes de quienes buscan participar en las próximas elecciones de la gobernación.

 

"Esas críticas vienen a raíz de la búsqueda de las subnacionales y de las posiciones que tiene cada uno de los actores que quieren participar en las elecciones de la Gobernación, y están vinculadas a mi decisión de postularme como candidato", señaló Luis Fernando Camacho.

Asimismo, el gobernador sostuvo que hará respetar Santa Cruz sin importar quién esté en el gobierno central. “A Santa Cruz vamos a hacerla respetar sea el gobierno que sea. A mí no me preocupan las críticas, es parte de la guerra sucia; quienes buscan atacarme, que lo hagan”, agregó.

 

 

