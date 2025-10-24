Medrano denuncia que el Concejo Municipal se convirtió en una “agencia de empleos”

El presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Juan Carlos Medrano, denunció un presunto exceso de personal a cargo de varios concejales, asegurando que la institución se habría convertido en una “agencia de empleos”.

Según explicó, esta situación fue una de las razones por las que algunos concejales se opusieron a su designación como presidente.

Ante los medios de comunicación, Medrano presentó una lista en la que detalla el número de funcionarios asignados a cada concejal.

“El concejal que tiene más funcionarios en este Concejo Municipal es José Alberti, con 57 empleados y un gasto mensual de 409 mil bolivianos”, declaró. Recordó además que Alberti ejercía anteriormente como presidente interino del Concejo.

La denuncia también alcanzó al exconcejal Israel Alcocer, quien, según Medrano, mantiene a 50 funcionarios pese a ya no ocupar el cargo.

“El colega concejal Israel Alcocer, que ya no es concejal, todavía tiene 50 funcionarios en este Concejo Municipal, con un gasto superior a 370 mil bolivianos al mes”, sostuvo la autoridad.

Medrano anunció que se llevará adelante una convocatoria pública el próximo lunes para contratar nuevos profesionales que ingresen al ente legislativo bajo un esquema de austeridad. El objetivo, dijo, es reducir el personal de 350 a 300 funcionarios, priorizando la transparencia y la eficiencia institucional.

"Como lo anunciamos, vamos a despedir a 50 funcionarios de este Concejo Municipal”, concluyó Medrano, asegurando que se busca recuperar la credibilidad de la institución ante la ciudadanía cruceña.

