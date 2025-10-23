La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, iniciará una serie de inspecciones técnicas a los juegos mecánicos instalados en la Ciudad de los Anillos, con el objetivo de garantizar la seguridad del público y evitar hechos como el accidente ocurrido recientemente en la Feria de la Alasita.

El presidente de la SIB de Santa Cruz, Rolando Mancilla, informó que se ha solicitado la participación activa del ente colegiado para reformular los requisitos técnicos y de seguridad exigidos a los propietarios y organizadores de estos espacios de entretenimiento.

“He pedido que la Sociedad de Ingenieros se haga presente y podamos coordinar juntamente con la Dirección de Medio Ambiente reformulando nuestros requisitos para que no vuelvan a suceder ninguno de estos percances”, señaló Mancilla.

Por su parte, Boris Peñalosa, representante de la Dirección Administrativa Tributaria, expresó la preocupación institucional ante los incidentes recientes y destacó la importancia de establecer un control conjunto y permanente.

“Hemos venido como Sociedad de Ingenieros de Bolivia preocupados por los accidentes que vimos hace un par de semanas en la Feria de la Alasita”, explicó Peñalosa, quien añadió que se buscará “verificar que los juegos mecánicos cuenten con las medidas de seguridad necesarias para que la población pueda disfrutar de manera tranquila y segura”.

Asimismo, Peñalosa adelantó que se reformulará la normativa municipal relacionada con la instalación de juegos mecánicos, y que las inspecciones comenzarán de manera inmediata, considerando la proximidad de la festividad de Todos Santos, en la que suelen organizarse eventos y ferias en diferentes zonas y cementerios de la ciudad.

“Vamos a reformular la normativa y posteriormente planificar y coordinar las inspecciones, porque sabemos que se viene Todos Santos y desde ahí empezaremos con los controles”, afirmó.

