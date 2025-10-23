Una pastelería ubicada sobre la carretera a Cotoca fue blanco, por segunda vez, de delincuentes que ingresaron durante la noche y se llevaron la ganancia del día. En ambas ocasiones, los autores actuaron con precisión y rapidez, como si conocieran el lugar.

“Entraron por la puerta principal, deschaparon… sé que ellos entran con un tipo de alicate grande, y van directo a la caja, como si supieran dónde estaba la plata”, relató Laura N., trabajadora del negocio.

Según el testimonio, dos sujetos participaron en el robo. Mientras uno vigilaba desde afuera, el otro ingresó al local tras forzar la cerradura. “En el segundo hecho ya habíamos puesto cámaras, pero igual entraron. El dueño fue ayer a sentar la denuncia. En el video se ve claramente a dos personas”, añadió la empleada.

Los antisociales sustrajeron alrededor de Bs 9.800, correspondiente a la venta del día. Las cámaras de seguridad captaron sus rostros y movimientos, imágenes que fueron entregadas a la Policía para identificar a los autores.

El propietario del negocio formalizó la denuncia y pide a las autoridades mayor patrullaje y control en la zona, donde se han reportado otros hechos similares.

