¡Esté alerta! Hay cierre nocturno de calles por trabajos en un puente de La Paz

La Alcaldía de La Paz informó que el tránsito vehicular por el puente Víctor Paz Estenssoro, principal acceso a la zona Sur, se cerrará durante las noches del 27, 28 y 29 de octubre, de 22:00 a 06:00, debido al montaje de ocho vigas que sostendrán el tablero del nuevo viaducto del puente Hernán Siles Zuazo.

El director de Ejecución y Supervisión de Infraestructuras Especiales, Mauricio Sagárnaga, señaló que la obra se encuentra en la etapa más visible del proyecto vial, que busca eliminar los cuellos de botella que por años afectaron a los vecinos de Mallasa, Mallasilla y Río Abajo.

“Estamos muy contentos por el progreso y avance que ha tenido la obra del nuevo puente Hernán Siles Zuazo”, afirmó el director de Ejecución y Supervisión de Infraestructuras Especiales, Mauricio Sagárnaga.

El cierre nocturno fue planificado para minimizar las molestias a los conductores y garantizar que la circulación durante el día no se vea afectada.

El operativo requiere el uso de grúas y tractocamiones de gran porte, que trasladarán las vigas desde el patio de montaje ubicado a la altura de la cabeza de Zepita hasta el puente.

“Va a haber despliegue de maquinaria pesada (…) son grúas y además unos tractocamiones que nos van a permitir trasladar las vigas hasta el lugar del puente”, indicó el técnico municipal.

El nuevo puente Hernán Siles Zuazo —una ampliación paralela al histórico puente Víctor Paz— está previsto a inaugurarse a fin de año.

Mira la programación en Red Uno Play