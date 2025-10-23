Cachorritos rescatados del mercado La Pampa se encuentran en observación

En un operativo reciente en el mercado La Pampa, 16 cachorritos fueron rescatados de una caseta en condiciones preocupantes. Lamentablemente, dos de ellos perdieron la vida, mientras que uno permanece en estado crítico y bajo estricta vigilancia veterinaria.

Autoridades dieron a conocer que los cachorros que sobreviven, están recuperando poco a poco el ánimo y el estado de salud, aunque se mantienen en observación debido al riesgo de infecciones virales. “Es probable que algunos estén incubando alguna viremia, ya que no cuentan con carnets sanitarios vigentes y debemos ser prudentes antes de descartar cualquier proceso infeccioso”, indicó el jefe de Zoonosis, Diego Prudencio.

Prudencio agregó que las pérdidas anteriores podrían deberse a un cuadro gastrointestinal compatible con parvovirus, una enfermedad altamente contagiosa y mortal en cachorros. A pesar de esto, los animales restantes muestran signos de vitalidad y alegría.

Las autoridades hicieron un llamado a la conciencia ciudadana sobre la tenencia responsable de mascotas y la compra únicamente en lugares que cumplan con las condiciones adecuadas de bienestar animal. “Estos operativos continuarán para proteger a los animales y garantizar que lleguen a hogares responsables”, enfatizó Prudencio.

Una vez que se completen los protocolos de salud y recuperación, los cachorros serán puestos en adopción a través de canales transparentes y seguros, con la esperanza de que encuentren un hogar definitivo.

