Policial

¡Capturados! Vecinos atraparon a dos ladrones que asaltaban pasajeros en micros

Los delincuentes fueron capturados por transeúntes luego de que intentaran robar la mochila a una menor que regresaba de su entrenamiento de vóley. En cuestión de minutos, otras tres víctimas denunciaron haber sido asaltadas por el mismo grupo.

Ligia Portillo

23/10/2025 6:58

¡Capturados! Vecinos atraparon a dos ladrones que asaltaban pasajeros en micros. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Momentos de tensión se vivieron por inmediaciones del primer anillo de la avenida Brasil, en Santa Cruz, cuando vecinos y transeúntes lograron capturar a dos presuntos delincuentes acusados de robar dentro de los micros.

Según testigos, los sujetos fueron sorprendidos en flagrancia luego de arrebatarle la mochila a una menor de edad que retornaba de su entrenamiento de vóley. “Le quitaron la mochila a mi hija, se subieron al micro y mi niña, en su desesperación, corrió detrás de los delincuentes”, relató la madre de la víctima.

Ante los gritos de auxilio, varios padres y vecinos que se encontraban en la zona reaccionaron de inmediato, logrando reducir a dos de los implicados. Un tercer cómplice habría escapado con un teléfono celular.

El padre de la menor contó que los antisociales incluso amenazaron a su hija con una navaja. “La amenazaron con cuchillo, mi hija gritó y los vecinos salieron, los ayudaron y atraparon a dos. En minutos, aparecieron tres denuncias más de robos, habían hurtado tres celulares”, agregó.

Los sospechosos fueron entregados a las autoridades, mientras los vecinos exigieron mayor presencia policial en la zona, debido a los constantes robos que se registran dentro del transporte público.

 

